Фінляндія вирішила залишити закритим кордон з Росією

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала можливість відкриття кордону з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yle.

"Поки що кордон (з Росією, - ред.) залишиться закритим" , - заявила вона.

Однак міністр зазначила, що питання про відкриття кордону, ймовірно, може бути знову розглянуто восени.

Мігранти на кордоні Фінляндії та РФ

Восени минулого року Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням числа мігрантів із Сомалі та Іраку на своєму кордоні з Росією. У відповідь Фінляндія закрила кордон і нещодавно продовжила заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску до подальшого розпорядження.

Журналістське розслідування показало, що за напливом мігрантів стояли російські силові структури. Згідно з наявними даними, в організації цієї кризи брали участь ті ж структури, що раніше провокували подібні ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен раніше заявляв, що Фінляндія може знову відкрити кордон із Росією за умови ухвалення закону про обмеження прикордонного режиму.