Двом російським військовим повідомили про підозру за тортури у Бучі

Служба безпеки України та Національна поліція зібрали доказову базу проти двох російських військових, які під час окупації Бучі закатували до смерті полковника Олексія Теліженка, помічника ректора Національної академії СБУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Підозрюваними є командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ підполковник Денис Суворов та його заступник, капітан Аслан Каскулов.

На початку повномасштабного вторгнення вони брали участь у захопленні території Київської області та проводили так звані "зачистки". Під їхнім керівництвом підлеглі вдиралися до помешкань місцевих жителів і викрадали їх.

6 березня 2022 року під час одного з таких рейдів у Бучі російські військові ув’язнили Олексія Теліженка і привезли його до командного пункту в лісосмузі поблизу Ворзеля. Суворов і Каскулов наказали своїм підлеглим прив'язати українського офіцера до дерева і почали його катувати.

За даними слідства, Суворов особисто завдавав удари руками і ногами по голові й тулубу потерпілого, а потім встромляв у рану на голові дерев'яний кілок. Катування тривали декілька годин, після чого напівпритомного Теліженка кинули в яму, де він помер від отриманих травм та холоду.

Після деокупації Київщини тіло закатованого офіцера було знайдено на місці злочину разом із ще вісьмома вбитими мирними жителями.

Слідчі СБУ заочно повідомили Суворову та Каскулову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для їх пошуку та покарання.

Раніше СБУ встановила особу російського воєнного злочинця, який брав участь у катуваннях цивільних під час окупації частини території Київської області.