Путін зажадав "мужності" від курського губернатора

Володимир Путін провів відеозустріч із тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олексієм Смірновим і сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності.﻿﻿ З посиланням на пропагандистів "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання з надання допомоги людям. Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності..." , - сказав він.

Путін сказав також, що ситуація в області "загалом йому відома", але він хотів би почути від Смірнова подробиці. Крім того, Путін попросив т.в.о. губернатора оцінити збитки для області від бойових дій.

Смірнов розповів, що нібито все у нього нормально – оперативний штаб працює, евакуація населення триває, кількість ліжок у лікарнях збільшено.