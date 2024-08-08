Кремль наказав порівнювати бої в Курській області з Курською битвою – ЗМІ

В Адміністрації Володимира Путіна майже три дні думали, як ЗМІ мають розповідати про військову операцію в Курській області, і придумали, що її потрібно порівнювати з Курською битвою і запевняти, що Путін "нікого не кине в біді".﻿﻿ З посиланням на "Медуза", повідомляє Українська правда.

За інформацією видання, Кремль наказав державним та лояльним йому ЗМІ "не нагнітати обстановку" навколо вторгнення в Курську область. Про це розповіли два співробітники таких медіа. Їм радять всіляко уникати розмірковувань про відкриття "нового фронту" - і порівнювати те, що відбувається, з Курською битвою часів Другої світової війни.

Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, щоб в аудиторії не виникало "відчуття ядерної загрози".

Замість згадок АЕС медіа мають розповідати про "успіхи російської армії", яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області. Журналістам рекомендують робити акцент на атаках ЗСУ на мирне населення і підкреслювати, що під час них постраждали діти.

Ще один рекомендований акцент для новинних сюжетів - "єдність і згуртування людей", які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих жителів Суджанського району Курської області.

Але особливий акцент журналістам рекомендують зробити на "зусиллях" федеральної влади, Володимира Путіна та уряду, які "не кидають нікого в біді".

Співрозмовники "Медузи" з прокремлівських ЗМІ зазначають, що отримали рознарядку тільки в четвер удень, через майже три дні від початку вторгнення в Курську область. Вони припускають, що в Кремлі не розуміли масштабів того, що відбувається, тому не змогли скласти "методичку" більш оперативно.