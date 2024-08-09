Вибухи у Севастополі: окупанти заявляють про збиті безпілотники та "Нептун"

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку ЗСУ", і що нібито окупанти збили протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста, а також уразили безпілотники та морські дрони.

"Наші військові відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією вже збито одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією на значному віддаленні від берега" , – повідомив окупаційний чиновник.

Пізніше Кримський вітер повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському (селище в Євпаторійському районі Криму – ред.), а також роботу росіської ППО в районі аеродрома Бельбек.

Розважаєв також заявив про атаку надводних дронів, за його даними, нібито були знищені два безекіпажні катери.

Оновлено о 4:38: "Губернатор" заявив і про атаку БпЛА на окупований Севастополь.

"У Севастополі відбивають атаку БпЛА. За попередньою інформацією в районі Орлівки збито одну повітряну ціль. Можливе падіння осколків і суббоєприпасів.

За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Качі поруч із вулицею Авіаторів" , – зазначив керівник окупаційної адміністрації Севастополя.

Згодом він повідомив про нібито "кілька повітряних цілей", збитих над морем.