Українські біженці у Литві: на яку підтримку можуть розраховувати
Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців. На соціальні виплати для українців виділили 9 млн євро, повідомляє РБК-Україна.
На яку допомогу можуть розраховувати українці у цій країні, розповiдає Міністерство соціального захисту та праці Литви.
Кошти підуть на виплати та підтримку оренди житла
Днями уряд Литви виділив Міністерству соціального захисту та праці 8,7 млн. євро на допомогу українцям, а Міністерству охорони здоров'я – майже 10 тис. євро, повідомляє lrt.lt.
Зазначається, що гроші спрямують на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла.
Загалом на допомогу українцям Литва виділила з держбюджету понад 114 млн євро. У 2022 році на підтримку було витрачено 34,5 млн євро.
Українці з тимчасовим захистом у Литві отримують доступ до ринку праці. Працевлаштовані платять податки у бюджет країни. Минулого року українці створили близько 1% ВВП Литви. До березня 2023 року українці, які знайшли прихисток у Литві, сплатили до бюджету цієї країни 60 млн євро податків.
На яку соціальну підтримку можуть розраховувати біженці у Литві
Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:
- виплати для дітей;
- безкоштовне харчування учнів та допомога у придбанні шкільного приладдя;
- компенсацію частини оренди житла;
- соціальні пенсії за віком, у зв'язку зі втратою працездатності;
- соціальну допомогу;
- компенсацію за опалення, питну воду і гарячу воду;
- одноразову виплата після поселення;
- 6 місяців компенсації для догляду за дитиною дошкільного віку;
- відшкодування частини орендної плати (розмір залежить від муніципалітету);
- допомога на випадок втрати родичів (допомога на поховання).
Зокрема, соціальна допомога виплачується, якщо дохід на одну людину складає менше 193,6 євро на місяць.
Компенсація витрат на опалення надається, коли суми у платіжках перевищують 10% різниці між доходом та 2 сумами доходу з державного забезпечення (352 євро) на кожного члена сім'ї або 3 сумами ДДЗ на одну особу, що проживає. Дохід з державного забезпечення складає 176 євро.
Компенсацію витрат на гарячу воду можна отримати, якщо рахунки перевищують 5% сімейного або особистого доходу. У випадку з питною водою – це 2% від доходу.
Згідно з інформацією helpua.lt, при оренді житла можна отримати одноразову допомогу на придбання речей першої необхідності (гроші можна використати і на сплату застави).
- для 1-2 людей – 516 євро;
- для сім'ї з 3-4 людей – 774 євро;
- для сім'ї з 5-6 людей – 903 євро;
- для сім'ї з 7 і більше людей - 1032 євро.
Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування. Контакти можна знайти тут.