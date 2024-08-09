Українські біженці у Литві: на яку підтримку можуть розраховувати

Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців. На соціальні виплати для українців виділили 9 млн євро, повідомляє РБК-Україна.

На яку допомогу можуть розраховувати українці у цій країні, розповiдає Міністерство соціального захисту та праці Литви.

Кошти підуть на виплати та підтримку оренди житла

Днями уряд Литви виділив Міністерству соціального захисту та праці 8,7 млн. ​​євро на допомогу українцям, а Міністерству охорони здоров'я – майже 10 тис. євро, повідомляє lrt.lt.

Зазначається, що гроші спрямують на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла.

Загалом на допомогу українцям Литва виділила з держбюджету понад 114 млн євро. У 2022 році на підтримку було витрачено 34,5 млн євро.

Українці з тимчасовим захистом у Литві отримують доступ до ринку праці. Працевлаштовані платять податки у бюджет країни. Минулого року українці створили близько 1% ВВП Литви. До березня 2023 року українці, які знайшли прихисток у Литві, сплатили до бюджету цієї країни 60 млн євро податків.

На яку соціальну підтримку можуть розраховувати біженці у Литві

Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:

виплати для дітей;

безкоштовне харчування учнів та допомога у придбанні шкільного приладдя;

компенсацію частини оренди житла;

соціальні пенсії за віком, у зв'язку зі втратою працездатності;

соціальну допомогу;

компенсацію за опалення, питну воду і гарячу воду;

одноразову виплата після поселення;

6 місяців компенсації для догляду за дитиною дошкільного віку;

відшкодування частини орендної плати (розмір залежить від муніципалітету);

допомога на випадок втрати родичів (допомога на поховання).

Зокрема, соціальна допомога виплачується, якщо дохід на одну людину складає менше 193,6 євро на місяць.

Компенсація витрат на опалення надається, коли суми у платіжках перевищують 10% різниці між доходом та 2 сумами доходу з державного забезпечення (352 євро) на кожного члена сім'ї або 3 сумами ДДЗ на одну особу, що проживає. Дохід з державного забезпечення складає 176 євро.

Компенсацію витрат на гарячу воду можна отримати, якщо рахунки перевищують 5% сімейного або особистого доходу. У випадку з питною водою – це 2% від доходу.

Згідно з інформацією helpua.lt, при оренді житла можна отримати одноразову допомогу на придбання речей першої необхідності (гроші можна використати і на сплату застави).

для 1-2 людей – 516 євро;

для сім'ї з 3-4 людей – 774 євро;

для сім'ї з 5-6 людей – 903 євро;

для сім'ї з 7 і більше людей - 1032 євро.

Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування. Контакти можна знайти тут﻿.