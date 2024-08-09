Міноборони: Оформити виплати для військових і їхніх родин стане простіше

Міністерство оборони розробляє систему, яку дозволить військовослужбовцям подавати заявки на виплати при пораненні через мобільний застосунок. Також до кінця року планують створити окремий застосунок для родин полеглих воїнів, щоб пришвидшити оформлення одноразової грошової допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять заяви представників Міноборони під час брифінгу.

Що зміниться при оформленні виплат

"Грошове забезпечення, нарахування, отримання буде здійснюватиметься у мобільному застосунку. Ми хочемо підтягнути фінансові сервіси для того, щоб військовослужбовець мав можливість в реальному часі оформляти необхідні виплати" , - заявила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

МО впроваджує систему, яка б цифровізувала і оптимізувала процеси прийняття і обробки заявок на отримання грошової допомоги в випадку поранення.

"Думаю, десь за місяць ця система буде впроваджена та інтегрована в застосунок Армію+. Це буде окремий додаток, але ці системи можуть між собою "спілкуватися" та інтегруватися. Це внутрішня система для опрацювання заявок всередині Міністерства оборони і органів, які приймають заявки й опрацьовують їх" , - пояснив Начальник управління ІТ Міністерства оборони Олег Берестовий.

Запустять окремі сервіси для родин військовослужбовців

У Міноборони наголошують, що вже до кінця року планують запустити сервіси, які стосуватимуться саме родин військовослужбовців, адже зараз процес оформлення виплат у випадку загибелі захисника займає багато часу.

"Ми вже зараз маємо електронний обмін з Державним реєстром актів цивільного стану, через обмін з яким можемо підтвердити статус, що насправді є родинний зв'язок, і далі через цей статус вже надавати послуги безпосередньо членам родини військовослужбовця. З технічної точки ця можливість є, робота на рівні Уряду в цьому напрямку вже ведеться" , - додала Черногоренко.

Раніше ми писали про те, що додаток Армія+ запустили. Він дозволить військовим не витрачати багато часу для складання паперових рапортів, а також надасть ряд додаткових опцій.