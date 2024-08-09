Пентагон про бої в Курській області: Це узгоджується з політикою США

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

Її запитали, чи узгоджується операція України у Курській області з уявленнями Сполучених Штатів про те, що Україна може і що не може робити з американською зброєю.

"Так, це так. Це відповідає нашій політиці, і ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів. Таким чином, вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи, наші можливості" , – заявила Сінгх.

Вона, однак додала, що США не підтримують далекобійні удари по Росії.

"Ми не підтримуємо дальні атаки на (Росію). Ми говорили про це з самого початку. Я не збираюся малювати для вас кругову карту, де вони можуть і де не можуть завдавати ударів, але ми були дуже чіткі з українцями" , – сказала представниця Пентагону.

Вона наголосила, що оскільки російські атаки відбуваються через кордон, українці повинні мати можливість відповісти на них.

"І тому ви бачите деякі з цих транскордонних контрвогневих заходів, які вони можуть здійснювати поблизу кордону України" , – зазначила Сінгх.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".

Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.