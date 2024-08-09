ОВА: Через пункт на кордоні Сумської області з РФ повернулося 35 тисяч українців

Через гуманітарний коридор на кордоні Сумської області з Росією повернулося 35 тисяч українців. Наразі пункт залишається закритим, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"За час існування цього "коридору життя" до України повернулося понад 35 тисяч людей. Це велика кількість українців, які повернулися на свою рідну землю", - сказав голова ОВА.

Він наголосив, що протягом останніх трьох днів з боку Росії робота коридору "Колотилівка-Покровка" була припинена. За його словами, українські прикордонники готові відновити роботу гуманітарного коридору і створені всі умови для розміщення евакуйованих громадян.

Артюх нагадав, що українці можуть повернутися на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску "Мокрани-Доманове" на кордоні Волинської області з Білоруссю.

Коли закрили коридор

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо, що призупинив роботу єдиний пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" на кордоні Сумської області з Росією. Це був коридор, яким українці могли повернутися з окупованих територій на підконтрольні Україні території.

Відомо, що роботу коридору призупинено щонайменше на 10 діб.

Цього передувало посилення обстрілів Сумської області російськими окупантами, а такоє початок бойових дій на прикордонних територіях Курської області РФ, яка межує з Сумською.