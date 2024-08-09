Дощі з грозами та помірна спека: прогноз погоди на 10 серпня
У суботу, 10 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє її Facebook.
Дощі пройдуть у Волині, на Рівненщині, північних та частково центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі грози. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.
Температура повітря в більшості областей України коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на півдні країни підніметься до +28 +32 градусів.
Погода у Києві
У Києві вихідними слід очікувати часом локальні дощі та можливі грози, проте сонця буде достатньо. Температура повітря в столиці становитиме близько +26 градусів.
Спека в Україні
З 15 серпня спека посилиться, починаючи із західних областей та південного заходу України, і поступово охопить більшу частину країни.
До Дня Незалежності України погода стабілізується: очікується комфортно тепла та сонячна погода.
Наприкінці липня синоптики зафіксували рекордні показники середньодобової температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла понад 17 градусів.