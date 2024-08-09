Естонська розвідка: РФ доведеться передислоковувати війська з України в Курську область

Військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили. Так вважає підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, повідомляє Європейська правда.

Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Кессельманн зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні" , – сказав Кессельман.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

У Пентагоні заявили, що не занепокоєні з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.