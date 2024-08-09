ЗСУ нанесли серію ударів по позиціях окупантів на Краматорському напрямку

Воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході. Результатами роботи вони поділились в мережі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана злагоджена бойова робота операторів БпЛА 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади на Краматорському напрямку.

"Противник має перевагу в чисельності особового складу, озброєнні та техніці. Але наші воїни за допомогою технологій, вправності, підготовки та досвіду роблять все, щоб окупанти почували себе, як в пеклі", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку. Результатами вдалої роботи вои поділились в мережі.

Також напередодні українські захисники нанесли серію нищівних ударів по техніці та особовому складу окупантів.

Крім того, оператори ССО напередодні здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці.