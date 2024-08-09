США розширили санкції проти режиму Лукашенка

Міністерство фінансів США в п’ятницю, 9 серпня, оголосило про черговий пакет санкцій проти білоруського режиму до четвертої річниці сфальшованих президентських виборів у Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Нові санкції США стосуються 19 фізичних та 14 юридичних осіб, причетних до військової допомоги Росії, ухиляння від західних санкцій, а також збагачення білоруських олігархів із найближчого оточення Александра Лукашенка.

Йдеться, зокрема, про білоруські ТОВ "Лабораторія адитивних технологій", "Рухсервомотор" та "АлЮрТех" та їхнє керівництво, які допомагають підсанкційній білоруській компанії "Пеленг", виробнику оптоелектроніки.

У чорний список США потрапили приватні білоруські перевізники "Авіакомпанія Рада" та "РубіСтар", які допомагали російській оборонці та терористам ПВК "Вагнер", а також "Авіакомпанія "Белканто", що оперувала підсанкційними літаками.

Серед підприємств білоруської оборони в новому санкційному пакеті США присутні "Завод "Легмаш" (виробництво артилерійських боєприпасів) та КБ "Безпілотні вертольоти" (виробник дронів).

Також Мінфін США наклав санкції на літак EW-001PB з особистого авіапарку Лукашенка.

Паралельно Державний департамент США наклав візові санкції на 19 посадовців білоруського режиму та їхніх поплічників за їхню участь у підриві демократії в Білорусі.