На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ запровадили режим КТО
На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей (РФ) запровадили режим контртерористичної операції (КТО). Москва пояснює заходи підвищенням "загрози" з боку України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Національний антитерористичний комітет (НАК) та виконувач обов'язкiв губернатора Курської області Олексій Смірнов.
Брянська область
Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області було ухвалено начальника місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.
Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. На який період часу - не уточнюється.
У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".
Крім того, йдеться про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.
Курська область
Водночас влада Курської області також заявила про введення режиму КТО в регіоні. Й з аналогічних причин.
"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО", - йдеться у публікації курського губернатора в Telegram о 00:40.
Бєлгородська область
Також у російській НАК заявили, що режим КТО запроваджується і в Бєлгородській області.
У заяві НАК розповідається про "безпрецедентну спробу" з боку України "дестабілізувати обстановку у низці регіонів Росії".
Також комітет каже, що у відповідних трьох регіонах вводяться "додаткові заходи", спрямовані на посилення антитерористичної захищеності.
Ситуація в прикордонних з Україною областях РФ
Усі три регіони, де нині російська сторона запровадила режим КТО, межують з Україною на північному сході. З Брянської, Курської та Бєлгородської області росармія регулярно завдає ударів по українській території, також вони зокрема виконують роль логістичного хабу для загарбників.
Між тим у прикордонних з Україною областях російська влада раніше ініціювала створення фортифікаційних укріплень й "ліній оборони", лякаючи місцевих мешканців можливим "нападом" з боку України.
Проте у даних російських областях вже тривалий час скаржаться на повітряні атаки з боку України, під час яких фіксуються влучання, зокрема, по російських військових об'єктах, складах зброї, аеродромах, НПЗ, базах тощо. Й також час від часу відбуваються транскордонні рейди.
Так, за неофіційними даними, за останні дні російська влада могла втратити контроль над низкою населених пунктів та сотнею кв. км в Курській області, включно з містом Суджа.