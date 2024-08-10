На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ запровадили режим КТО

На території Брянської, Курської та Бєлгородської областей (РФ) запровадили режим контртерористичної операції (КТО). Москва пояснює заходи підвищенням "загрози" з боку України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Національний антитерористичний комітет (НАК) та виконувач обов'язкiв губернатора Курської області Олексій Смірнов.

Брянська область

Російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області було ухвалено начальника місцевого управлення ФСБ генерал-майором С.В. Вороніним.

Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. На який період часу - не уточнюється.

У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Крім того, йдеться про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області РФ.

Курська область

Водночас влада Курської області також заявила про введення режиму КТО в регіоні. Й з аналогічних причин.

"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО" , - йдеться у публікації курського губернатора в Telegram о 00:40.

Бєлгородська область

Також у російській НАК заявили, що режим КТО запроваджується і в Бєлгородській області.

У заяві НАК розповідається про "безпрецедентну спробу" з боку України "дестабілізувати обстановку у низці регіонів Росії".

Також комітет каже, що у відповідних трьох регіонах вводяться "додаткові заходи", спрямовані на посилення антитерористичної захищеності.

Ситуація в прикордонних з Україною областях РФ

Усі три регіони, де нині російська сторона запровадила режим КТО, межують з Україною на північному сході. З Брянської, Курської та Бєлгородської області росармія регулярно завдає ударів по українській території, також вони зокрема виконують роль логістичного хабу для загарбників.

Між тим у прикордонних з Україною областях російська влада раніше ініціювала створення фортифікаційних укріплень й "ліній оборони", лякаючи місцевих мешканців можливим "нападом" з боку України.

Проте у даних російських областях вже тривалий час скаржаться на повітряні атаки з боку України, під час яких фіксуються влучання, зокрема, по російських військових об'єктах, складах зброї, аеродромах, НПЗ, базах тощо. Й також час від часу відбуваються транскордонні рейди.

Так, за неофіційними даними, за останні дні російська влада могла втратити контроль над низкою населених пунктів та сотнею кв. км в Курській області, включно з містом Суджа.