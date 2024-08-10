ISW: РФ не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ в Україні

Російське військове командування може наразі чинити опір передислокації сил з інших оперативних напрямків, аби не допустити, щоб події в Курській області зірвали російські наступальні операції на сході України, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких - це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії ситуації в Курській області.

Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій".

Російське військове командування, за повідомленнями, перекинуло сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецназ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії [ГРУ]), сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ "Ахмат", що діє під егідою Міністерства оборони Росії, а також 1-й армійський корпус Донецької народної республіки (АК ДНР) і колишніх військовослужбовців "Групи Вагнера" у райони Курської області.

"Російське військове командування, можливо, перекидає до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час".

Російський військовий блогер повідомив, що підрозділи 44-го армійського корпусу (Ленінградський військовий округ) російського Північного угруповання військ діють поблизу Рильська, однак припустив, що російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи, які накопичило для наступальної операції на півночі Харківської області.

Якщо це правда, то, можливо, російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, уникаючи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту.

Більш масштабна передислокація російських військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою, і більш боєздатні фронтові підрозділи можуть почати прибувати до Курської області в найближчі дні.

Ключові висновки ISW за 9 серпня: