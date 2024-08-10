У ЄС зростає кількість українських біженців: до яких країн їдуть найбільше

Українські біженці продовжують їхати до країн ЄС, щоб отримати прихисток. Тимчасовим захистом у ЄС зараз користуються понад 4,3 млн людей з України, повідомляє РБК-Україна.

До яких країн українці їдуть найбільше, дані Євростату.

Куди українські біженці їдуть найбільше

У країнах ЄС перебувають 4 315 695 людей із тимчасовим захистом, свідчать останні дані Євростату. На 30 червня 2024 року кількість українців із цим статусом зросла на 52 500 порівняно із даними на кінець травня (4 263 195 людей).

Найбільше людей із тимчасовим захистом у таких країнах:

Німеччина (1 347 525 осіб; 31,2% від загальної кількості в ЄС);

Польща (965 775; 22,4%);

Чехія (360 775; 8,4%).

У червні найбільше зросла кількість українців із тимчасовим захистом у цих самих країнах:

Німеччині (+15 010; +1,1%);

Польщі (+12 520; +1,3%);

Чехії (+4 370; +1,2%).

Водночас із двох країн українці виїжджали:

Естонії (-1 245; -3,7%);

Франції (-80; -0,1%).

На кінець червня громадяни України становили понад 98% людей зі статусом тимчасового захисту у ЄС. Дорослі жінки зі статусом захисту - 45,6%, діти – 32,4%, дорослі чоловіки – 22,0%.

Як змінилися правила у країнах, куди українці їхали найбільше

Українці масово зверталися за тимчасовим захистом до Польщі, Чехії та Німеччини попри те, що ці країни посилили умови допомоги для українських біженців.

Зокрема, у Польщі з 1 липня скасували частину виплат. Тепер немає державної компенсації за безкоштовне житло у приватних осіб, тому біженці можуть розраховувати на розміщення у колективних центрах, але не в окремих квартирах. Також скасована одноразова допомога у 300 злотих (близько 3000 грн). А щомісячні виплати у 800 злотих (близько 8000 грн) для дітей прив'яжуть до відвідування школи.

У Чехії скоротять термін проживання у безкоштовному житлі. Із 1 вересня таке розміщення надаватимуть на 90 днів замість 150 днів. Основна зміна полягає в тому, що всі, хто вичерпає на початок вересня 90 днів проживання, далі повинні будуть орендувати житло самостійно. Раніше вразливі категорії біженців могли проживати безкоштовно безстроково.

У Німеччині виплати не скорочують, хоч до цього закликає частина політиків. Проте у цій країні посилюють умови працевлаштування, до яких прив'язані виплати через центр зайнятості. Зокрема, безробітним пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання. Час у дорозі до місця роботи може становити до 3 годин на день за тривалості робочого дня більше 6 годин і до 2,5 годин - якщо робочий день коротший.

Також, відповідно до ініціативи з прискореного працевлаштування українців, більше не буде вимоги знати німецьку мову на високому рівні, а навчання має відійти на другий план порівняно із роботою.