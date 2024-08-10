Хорватія планує надати Україні додаткове генерувальне обладнання
Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання, повідомляє Економічна правда.
Про це, як повідомляє пресслужба Міненерго.
Сторони домовились за результатами зустрічі заступника міністра енергетики Романа Андарака і Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні Аніцея Джамича.
Крім того, хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні.
Також розглядалася участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримка сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.
Як йдеться в повідомленні, Хорватії вже надала Україні 75 тонн обладнання для української енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо:
Україна підписала з Хорватією міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування.