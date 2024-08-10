Лукашенко наказав відправити на кордон з Україною "Іскандери" та РСЗВ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Мiнicтр оборони Віктор Хренін, якого цитує БЕЛТА.

"Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

Передісторія: Раніше Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.