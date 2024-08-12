Ізраїль посилює захист інфраструктури на тлі загроз від Ірану – ЗМІ

Зіткнувшись зі зростанням ризику атак з боку Ірану або його союзників, Ізраїль посилює оборону інфраструктури.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Як повідомляється, мери підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати рятівним колом, якщо людям доведеться переїхати до притулку. У тому числі для економіки країни важлива підтримка безперебійної подачі електроенергії.

Хоча ознак паніки практично немає, Ізраїль витримав не один шквал ракет та безпілотників з боку Ірану та його союзників, але чиновники готуються до найгіршого. Зокрема, створюють запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв із регулярними постачаннями.

За словами Тамари Феклер, віце-президента з операцій, логістики та безпеки Israel Electric Corporation (найбільшого постачальника електроенергії в країні), після раптового нападу на Ізраїль 7 жовтня з боку ХАМАС, МЕК збудувала внутрішні оборонні споруди на своїх електростанціях.

Bloomberg зазначає, що навіть короткочасне відключення електроенергії може ускладнити інформування ізраїльської громадськості про події. Це спонукало владу встановити резервні дизельні генератори або літієві батареї більш ніж на половині вишок стільникового зв'язку на півночі Ізраїлю, включаючи портове місто Хайфа. У Тель-Авіві десятки вишок підключено до генераторів довколишніх підприємств або муніципальних об'єктів.

Видання нагадало, що морські газові вежі також зазнавали ризику атак. Тому у разі повномасштабної війни на півночі Ізраїль прийматиме рішення про зупинення бурових установок у кожному конкретному випадку, що робить малоймовірним швидке повне закриття.

Влада вважає додаткову обережність виправданою, оскільки напруженість у відносинах з Іраном та його союзниками зростає.