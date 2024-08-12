Міноборони та МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК

Міністерство оборони і Міністерство охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.﻿﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Українська правда.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", – пише видання.

Черногоренко зазначила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Окремо, за її словами, МОУ працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців. Заступниця міністра оборони уточнила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит.

Однак, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Черногоренко уточнила, що такий механізм планується впровадити до кінця 2024 року.