З Лівану по території Ізраїлю запустили близько 30 ракет – ЦАХАЛ

З Лівану по Ізраїлю запустили близько 30 ракет вночі 12 серпня, повідомляє Українська правда.

"Після сирен, які пролунали на півночі Ізраїлю, було виявлено близько 30 снарядів, що летіли з Лівану в напрямку району Кабрі, деякі з них упали на відкритій місцевості" , – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Сирени на півночі країни пролунали близько другої години ночі.

Ізраїльські військові додали, що поки що про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомлялося.