У МЗС Китаю прокоментував бої у Курській області РФ

Китай звернув увагу на ситуацію, яка склалась у Курській області РФ. Позиція Пекіну в питанні повномасштабної війни залишається послідовною і чіткою.﻿ Про це заявив неназваний речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною" , - заявив в МЗС.

Речник відомства також додав, що Пекін й надалі підтримуватиме контакт з міжнародною спільнотою та відіграватиме конструктивну роль у просування політичного врегулювання "української кризи".

Бої у Курській області

6 серпня Росія заявили про прорив кордону з боку Сил оборони України в Курській області. Тоді ж пропагандисти почали жалітись на просування українських воїнів углиб території.

Через це в трьох регіонах країни-терориста було введено режим контртерористичної операції, а саме: у Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

11 серпня, офіційні особи Росії заявили про нічний прорив у Бєловському районі Курської області.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують просуватись на ворожій території попри те, що Росія стверджує про нібито "стабілізацію ситуації".