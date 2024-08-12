Заступника глави Міненерго затримали на хабарі у пів мільйона доларів

Служба безпеки України та НАБУ за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє СБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ОГП, джерела УП в правоохоронних органах.

В результаті комплексних заходів заступника глави міненерго затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

За даними джерел "УП", йдеться про Олександра Хейла.

За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському, зазначають в СБУ.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики.

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За домовленістю гроші мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників.

Служба безпеки України поетапно задокументувала кожен із "траншів". І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання третього траншу.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.