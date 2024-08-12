Міноборони: Електронні рапорти у "Армія+" прирівняли до паперових
Електронний рапорт, створений у застосунку для військових "Армія+", прирівняно до паперового, вони діятимуть паралельно. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Українська правда.
Черногоренко уточнила, що завдяки додатку "Армія+" військовослужбовці зможуть надсилати своїм командирам 11 видів рапортів, які згруповані за чотирма типами – "на відпустку", "на допомогу", "направлення" і "видача направлення", прямо зі свого мобільного телефону.
"Коли ми почали аналізувати, що відбувається з паперовими рапортами, побачили, що командири можуть складати їх у стос паперів, які розглядатимуться пізніше, або взагалі вважатимуться "загубленими" без пояснення причини.
У застосунку "Армія+" це неможливо, тому що командир буде зобовʼязаний пояснити, чому відхиляє рапорт. Цей коментар додаватиметься в електронний архів і вище військове керівництво зможе його проаналізувати в разі запиту бійця", – сказала Черногоренко.
Вона наголосила, що цифровий рапорт, створений у застосунку "Армія+", прирівняний до паперового. Однак паперові рапорти не будуть ліквідовані. Військові зможуть формувати їх як в електронному вигляді в "Армії+", так і в звичному паперовому – на вибір командира.
Також у першій версії застосунку працює функція "АрміяID", завдяки якій військовослужбовець може підтвердити свій статус. За словами Черногоренко, будь-яка структура зможе ідентифікувати бійця за допомогою "Армії+". Завдяки цій функції військові зможуть отримувати пільги, оформлювати кредити, а також викуповувати квитки на транспорт.
Згодом Міноборони планує розгорнути нові модулі в застосунку.
- Перший – навчання: будуть створені цифрові курси для бійців відповідно до їх запиту, наприклад, навчання керуванню БПЛА.
- Другий – списання зброї в електронному форматі.
Окремо Міністерство оборони скасувало 11 паперових журналів обліку особового складу. Зараз цей нормативно-правовий акт реєструється в Міністерстві юстиції. В МОУ відмовилися надавати перелік журналів до офіційного оприлюднення документа про їх скасування.