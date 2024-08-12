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Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: двоє загиблих

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: двоє загиблих
Фото: t.me/VadymFilashkin

Удень 12 серпня російські війська обстріляли місто Українськ на Донеччині. Відомо про двох загиблих та одного пораненого внаслідок атаки.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти відкрили вогонь з артилерії по Українську близько 12:00. Внаслідок осбтрілу пошкоджено дві п'ятиповерхівки.

"Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно!", – повідомив Філашкін.

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