Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: двоє загиблих
Удень 12 серпня російські війська обстріляли місто Українськ на Донеччині. Відомо про двох загиблих та одного пораненого внаслідок атаки.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти відкрили вогонь з артилерії по Українську близько 12:00. Внаслідок осбтрілу пошкоджено дві п'ятиповерхівки.
"Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно!", – повідомив Філашкін.