Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: двоє загиблих

Удень 12 серпня російські війська обстріляли місто Українськ на Донеччині. Відомо про двох загиблих та одного пораненого внаслідок атаки.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти відкрили вогонь з артилерії по Українську близько 12:00. Внаслідок осбтрілу пошкоджено дві п'ятиповерхівки.