В Україні захворюваність COVID-19 зросла у шість разів - Кузін

У липні 2024 року в Україні захворюваність на COVID-19 зросла в шість разів: якщо в червні було зафіксовано близько 2 тисяч випадків, то в липні цей показник зріс до майже 12 тисяч, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифіну.

За його словами, зростання захворюваності спостерігається не лише в Україні, а й у Європейському Союзі та США. Хоча кількість госпіталізацій залишається відносно низькою, на стаціонарному лікуванні перебуває понад 2,5 тисячі осіб, що є нормальним для такого спалаху.

"На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому", - заявив Кузін.

Наразі в Україні виявлено вже п'ять випадків нового підвиду штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один - у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.

Кузін зазначив, що в Україні циркулює 10 субваріантів штаму "Омікрон", який, хоча і має відносно легкий перебіг, характеризується швидшою передачею вірусу та здатністю уникати імунної відповіді.

"Це означає, що люди, які мають неінфекційні захворювання, імуноскомпрометовані стани, вагітність або літній вік, (більш схильні до важкого перебігу) навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року", - підкреслив головний лікар України.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19, яка почалася наприкінці 2019 року, призвела до різкого зростання кількості захворювань і смертей, що створило значний тиск на системи охорони здоров'я в усьому світі.

Хоча швидка розробка та масове впровадження вакцин стали вирішальними кроками в боротьбі з пандемією, вірус продовжував мутувати. Нові штами, такі як "Дельта" та "Омікрон", поставили перед глобальною охороною здоров'я нові виклики, оскільки відзначилися підвищеною здатністю до поширення та іншими небезпечними властивостями.