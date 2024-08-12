У РФ визнали, що Україна контролює 28 населених пунктів Курської області

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника", повідомляє Українська правда.

Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області "складна". За його словами, "під контролем противника" перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисяч людей.

"Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації" , – розповів чиновник.

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