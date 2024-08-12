У РФ визнали, що Україна контролює 28 населених пунктів Курської області
Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника", повідомляє Українська правда.
Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області "складна". За його словами, "під контролем противника" перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисяч людей.
"Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації", – розповів чиновник.
Що передувало:
- 12 серпня глава Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони, щоб воно "видавило супротивника" з Курської області.
- 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.
- Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися.
- Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше