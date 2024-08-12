В Україні розпочав роботу новий координатор системи ООН Шмале

Новий координатор системи ООН та гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале розпочав роботу, змінивши попередницю Деніз Браун. Про це заявило представництво ООН в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 року за погодженням уряду приймаючої країни" , - йдеться у повідомленні.

Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи, а також роботи з розвитку і відновлення. Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН і гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у Близькосхідному агентстві ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Він має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліну.

Зазначимо, що колишня координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун завершила свою місію в Україні. МЗС України зазначило, що українська сторона розраховує на продуктивну співпрацю з новим координатором системи ООН.



