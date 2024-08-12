Заворушення у Британії: 12-річному хлопчику висунули звинувачення

У Великій Британії 12-річний хлопчик став наймолодшою людиною, якій висунули звинувачення у заворушеннях, що спалахнули після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.﻿ Про це передає телеканал Sky News, повідомляє Європейська правда.

Хлопчика, ім'я якого не називають через його вік, звинувачують у заворушеннях із застосуванням насильства, що сталися 30 липня у Мерсисайді.

Хлопець із Саутпорта має постати перед Молодіжним судом Мерсисайду.

До неділі поліція провела 927 арештів, а 466 особам по всій Британії були пред'явлені звинувачення.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.