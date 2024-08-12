Міноборони України та ФРН обговорили постачання та ремонт військової техніки

Під час візиту до Києва керівник відділу планування та управління Міністерства оборони Німеччини Крістіан Фройдінг зустрівся з заступником міністра оборони України Олександром Сергієм, обговорили постачання зброї, ремонт техніки та перспективи розвитку ЗСУ. З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.

На зустрічі йшлося про постачання, ремонт озброєння та військової техніки, а також перспективи розвитку Збройних сил України.

Українська делегація ознайомила німецьку сторону з нагальними потребами Сил оборони.

На зустрічі також говорили про зразки озброєння та військової техніки, для постачання яких можуть бути досягнуті нові домовленості.

Фройдінг повідомив, що відвідав декілька регіонів України, зокрема прифронтові території, і готовий обговорити подальшу співпрацю.

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, що поточна ситуація у Курській області РФ – це привід говорити про більшу кількість Leopard 2 для України.

Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

9 серпня Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.