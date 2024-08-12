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У Німеччині розпочали суд у справі про вбивство двох підлітків з України

У Німеччині розпочали суд у справі про вбивство двох підлітків з України
Фото: Pixabay

У земельному суді в Ессені в понеділок, 12 серпня, відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів у місті Оберхаузен на початку року.﻿﻿ З посиланням на DPA, повідомляє Європейська правда.

На лаві підсудних постали четверо підлітків віком 14-16 років, двоє з яких є громадянами Німеччини, а двоє – Сирії. Їх звинувачують у навмисному вбивстві.

Адвокатка родин загиблих українців Аліса Скальйоне каже, що ті вимагають якнайсуворішого покарання за вбивство їхніх дітей.

Вона також закликала суд з’ясувати, чи справді троє з чотирьох обвинувачених раніше притягались до відповідальності за кримінальні злочини.

Суд, як очікується, триватиме одинадцять днів, а вирок винесуть до 21 листопада.

Нагадаємо, напад стався в німецькому Оберхаузені ввечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів прямували до Дюссельдорфа, коли, за словами обвинувачення, зустріли в автобусі чотирьох обвинувачених.

Стверджується, що ті одразу ж спланували напад і нанесення тілесних ушкоджень двом друзям після того, як ті вийшли з автобуса. За версією прокуратури, єдиною причиною такого плану було те, що молоді люди були українцями.

Після того, як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі Оберхаузена, обвинувачений, як стверджується, одразу ж вдарив і вдарив ножем обох жертв.

17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через десять днів від септичної поліорганної недостатності.

МЗС України взяло розслідування вбивства на особливий контроль.

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