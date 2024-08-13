DeepState проаналізував другий день боїв у Курській області РФ

Аналітики проєкту DeepState оновили карту, надавши інформацію про другий день, 7 серпня, операції українських військових у Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

"Бої за Курськ. День другий – 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.

Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій", – йдеться в повідомленні.

За даними DeepState, другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно.

На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному.

Мапа: DeepState

Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Саму ж Суджу почали обходити з півночі.

"На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кацапів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації" , – зазначає проєкт.

Раніше DeepState повідомляв, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.