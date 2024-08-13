Ізраїль завдав ударів по позиціях "Хезболли" у Лівані

Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану.﻿ Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що в понеділок, 12 серпня, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по військових об'єктах угруповання в районах Кфаркела, Марвахін та Мейс Ель-Джабаль.

"Крім цього, ВПС завдали удару по спостережному посту "Хезболли" в районі Айта аш-Шаб на півдні Лівану" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня бойовики "Хезболли" запустили десятки ракет у напрямку Ізраїлю.

Днями військові Ізраїлю ліквідували командира ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Тим часом Іран найближчим часом готує масований удар по Ізраїлю і може атакувати будь-якої миті.