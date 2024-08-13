У Канаді суд відмовився скасовувати санкцїі проти російського олігарха

У Канаді Федеральний суд відхилив апеляцію російського мільярдера Ігоря Макарова, який оскаржував санкції, запроваджені проти нього у відповідь на вторгнення Росії в Україну, повідомляє Європейська правда.

У рішенні щодо Макарова суд підтримав позицію Канади проти нього.

Суд зазначає, що міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі має повне право коли визначати, кого включити до канадського санкційного списку.

Її рішення щодо включення до списку Макарова було "обґрунтованим, прозорим і зрозумілим", додав суд.

Вердикт на 55 сторінках підтверджує оцінку уряду, що Макаров був пов'язаний з російськими посадовцями і бізнес-інтересами, а також з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Сам Макаров заперечував свою близькість до російського режиму.