Прем’єр Британії закликав президента Ірану відмовитись від атаки на Ізраїль

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, попросивши його утриматися від нападу на Ізраїль, повідомляє Європейська правда.

Стармер заявив Пезешкіану, що війна на Близькому Сході не відповідає нічиїм інтересам.

Він також додав, що глибоко стурбований ситуацією на Близькому Сході і закликав усі сторони до деескалації, щоб уникнути подальшої регіональної конфронтації.

"Існує серйозний ризик прорахунку, і зараз настав час для спокійного і ретельного обмірковування" , – зазначив Стармер.

Британський прем’єр у розмові також підкреслив свою прихильність негайному припиненню вогню, звільненню всіх заручників і збільшенню гуманітарної допомоги Газі.

Він зауважив, що для досягнення цих результатів необхідно зосередитися на дипломатичних переговорах.

У Білому домі раніше заявили, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.