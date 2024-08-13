На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі

На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса, в результаті якого загинула одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід групи неповнолітніх, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Хмельниччини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07.45 годині 13 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу та два водії.

Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають.