ЗМІ: У Німеччині судять підозрюваних у вбивстві двох українських підлітків

У Німеччині розпочався процес проти підозрюваних у вбивстві двох українських баскетболістів. Напад на юнаків стався у лютому через національну неприязнь на вокзалі у Дюссельдорфі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Build.

Зазначається, що головний підозрюваний Мерт В. (німецький турок) та його троє поплічників (двоє сирійців, один німецький грек) вже давно перебували у полі зору правоохоронних органів. На момент скоєння злочину вони не досягли повноліття, через що суд проходив у закритому режимі.

У повідомленні йдеться про те, що Мерт В. вже попередньо фігурував у різних справах, але вирок про арешт ще не набрав законної сили. Влада також намагалася у 2023 році залучити малолітніх злочинців у відповідну профілактичну програму, але і це не вдалося через відмову їх і опікунів брати участь.

Також на суді були присутні і батьки українських юнаків, які стали жертвами малолітньої озброєної банди.

Відомо, що основним фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі. Ще чотирма дітьми (12 - 13 років), які також були причетні до подвійного вбивства, опікується відділ у справах молоді.

Напад на українських баскетболістів в Німеччині

Нагадаємо, 10 лютого у німецькому Дюссельдорфі банда малолітніх юнаків накинулась на двох українських баскетболістів, які знаходились на станції Оберхаузен.

Обидва молодика виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

Внаслідок важких поранень один із хлопців - 17-річний Володимир Єрмаков - помер на місці. За життя його товариша - Артема Козаченко - лікарі боролись більше тижня. Втім зрештою молодик помер у лікарні від тяжкості отриманих травм.