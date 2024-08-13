МЗС про операцію в Курській області: Україна не зацікавлена в захопленні території РФ

Україна, на відміну від Росії, не прагне захоплювати чужі території. Українська сторона не зацікавлена в тому, щоб забирати території Курської області.﻿ Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він нагадав, що з території Курської області на Сумську область було завдано понад 2000 ударів з початку війни.

"На жаль, Україна не може завдавати удари наявною далекобійною зброєю, щоб захиститися від цього терору, немає поки цих рішень, на яких ми наполягаємо, тому є потреба за допомогою Збройних сил звільняти ці прикордонні території від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів" , - заявив Тихий.

Він підкреслив, що ЗСУ досягає відповідних цілей у Курській області і продовжуватиме діяти, як необхідно для безпеки та захисту України.

Речник МЗС додав, що операція в Курській області допомагає фронту.

"Це не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю ЗСУ - є лише військові об’єкти та військовий контингент" , - заявив він.

Тихий додав, що мета операції ЗСУ в Курській області - це збереження життів українців від російських ударів.

"Це Росія принесла війну в Україну, і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, тим швидше припиняться українські рейди на територію Росії. А поки Путін війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді" , - підкреслив він.

Про можливі провокації РФ

Речник МЗС заявив, що є дані, що в Москві дуже занепокоєні тим, що операція України відбувається без порушень гуманітарного права, що дуже б хотіли бачити в Москві.

"Тому є обгрунтовані підозри, що такі інциденти Росія може створити, сфабрикувати. Зокрема, шляхом перевдягання російських військових в українську форму. Тому ми закликаємо партнерів зберігати пильність та не піддаватися на російську пропаганду" , - зазначив він.

Про реакцію партнерів на Курськ

Тихий додав, що наразі Україна бачить публічну реакцію партнерів щодо операції ЗСУ в Курській області РФ.

"Ми бачимо нейтральну та стриману реакцію партнерів, яка відображає розуміння партнерами дій України" , - додав він.

Бої в прикордонній Курській області тривають з 6 серпня 2024 року. Вчора Україна офіційно підтвердила свою участь у цій операції. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська вже контролюють приблизно 1000 кв. км. Водночас українська влада не уточнила, які саме населені пункти перебувають під контролем ЗСУ.

Російська місцева влада повідомляє, що наразі не контролює 28 населених пунктів у регіоні. Однак аналітики DeepState називають майже вдвічі більшу цифру - ймовірно, близько 44 населених пунктів.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), "Курський прорив" є ключовим моментом у війні, який може змінити її хід. Аналітики вважають, що ЗСУ можуть скористатися тим, що російські війська протягом місяців атакували майже по всій лінії фронту, замість того, щоб будувати великі укріплення в тилу.