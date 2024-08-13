Польські винищувачі F-16 перехопили літак РФ над Балтійським морем

Пара польських винищувачів F-16 напередодні перехопила російський літак-розвідник Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем. Про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

У командуванні зазначили, що у понеділок, 12 серпня, польські F-16 здійснили перехоплення і візуальну ідентифікацію літака РФ, який виконував політ над Балтійським морем.

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод" , – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, на початку серпня військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Після цього ВПС Швеції та Німеччини знову піднімались на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.