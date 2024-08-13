РФ може влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити Україну - РНБО

Росіяни заявили про посилення заходів безпеки у Москві. Це може свідчити про те, що РФ може вчинити у Москві теракт та звинуватити у цьому Україну.﻿ З посиланням на керівника "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленка, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На думку Коваленка, росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може відбутися на тлі успішних дій ЗСУ у Курській області.

"Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в "Крокусі", щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників" , - написав Коваленко.

Нагадаємо, 22 березня цього року внаслідок нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у передмісті Москви загинули щонайменше 144 особи. Це стало найбільшим смертоносним терактом у Росії за останні 20 років. Відповідальність взяла на себе гілка угруповання ІДІЛ, однак російський диктатор Володимир Путін спробував звинуватити Україну.

Сьогодні російська влада заявила, що у Москві буде посилено заходи безпеки. Ймовірно це пов'язано з побоюваннями діяльності ДРГ на фоні операції Збройних сил України у Курській області.