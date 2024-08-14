Прем'єр Японії планує піти у відставку – NHK

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирішив не брати участь у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії наступного місяця. Це означає, що в країні незабаром зміниться глава уряду, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними японського громадського мовника NHK, Кісіда заявив про намір не балотуватися на наступних президентських виборах ЛДП високопоставленому урядовцю.

Щодо рішення Кісіди піти у відставку з поста лідера правлячої партії у вересні писала також у середу й низка японських ЗМІ.

Очікується, що прем'єр пояснить своє рішення на майбутній пресконференції.

NHK звертає увагу, що відповідна заява глави японського уряду пролунала на тлі нещодавнього скандалу в країні навколо збору коштів, у який були замішані кілька фракцій ЛДП.

"Недавні опитування NHK показують, що кабінет Кісіди має низький рейтинг схвалення" , - також йдеться у матеріалі.

Трирічне прем'єрство Кісіди

Якщо чинний глава уряду Японії не братиме участі у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії на початку осені, його термін на посту прем'єра, судячи з усього, у вересні завершиться.

Нагадаємо, Кісіда обійняв посаду прем'єр-міністром Японії 4 жовтня 2021 року після того, як став президентом ЛДП з 29 вересня 2021-го.

Перед тим він був міністром закордонних справ Японії (2012 - 2017 роки) у кабінеті прем'єра Абе Сіндзо, депутатом Палати представників від Ліберально-демократичної партії.

Протягом свого прем'єрства Кісіда наполягав на підвищенні зарплат і нарощував витрати на оборону в Японії.

Крім того, після широкомасштабного вторгення РФ в Україну, глава уряду Японії інтенсифікував підтримку Києва з боку Токіо.

Нагадаємо також, у середині червня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.