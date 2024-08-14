ISW: Українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили

Інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили, відповідно до визначення "контролю", яку використовують військові аналітики, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили "контролюють" 74 населені пункти Курської області.

ISW спостерігала за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них, хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.

Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію.

Ключові висновки ISW за 13 серпня: