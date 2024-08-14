"Шахеди" атакували об'єкти інфраструктури у Чернігівській та Житомирській областях

Чернігівську та Житомирську області атакували дрони-камікадзе в ніч на 14 серпня. Під удар потрапили інфраструктурні об'єкти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Telegram-канали голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.

Як зазначив Чаус, у Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.

У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.

"Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами", - повідомив голова Житомирської ОВА.

Нічна атака дронів

Про пуски та рух ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомляли, що російські дрони рухають з напрямку північних областей, а саме у Сумській, Чернігівській та Київській. Також було відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які рухалися у напрямку Дніпра.

Повітряну тривогу оголошували й у столиці, у Київській області працювала ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури у Києві та області не зафіксовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБ