"Укрпошта" розширює зону кур'єрської доставки у Київської області

"Укрпошта" оголосила, що з 12 серпня впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Відтепер жителі цих населених пунктів зможуть скористатися зручною доставкою від Укрпошти 5 днів на тиждень - з понеділка по п’ятницю.

Це рішення було прийняте у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва. Нова послуга кур’єрської доставки на Київщині дозволить значно скоротити час на отримання та відправлення листів, дрібних відправлень та великих вантажів", - заявили в "Укрпошті".

Для замовлення кур’єра необхідно оформити заявку на кур’єрський забір на сайті компанії за посиланням: https://www.ukrposhta.ua/ua/courier.

Якщо замовлення здійснено до 12:00 поточного дня, кур’єр приїде в той же день; у випадку замовлення після 12:00, забір відбудеться наступного робочого дня.

В "Укрпошті" додали, що планують розширення зони кур’єрської доставки: найближчим часом послуга буде доступна в Білій Церкві та Вишгороді. Послуга кур’єрської доставки поширюється на всі типи вантажів, які можливі для відправлення.

Перелік міст Київської області, де наразі доступна кур’єрська доставка "Укрпошти": Буча, Бровари, Бориспіль, Білогородка, Святопетрівське, Стоянка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайки, Вишневе, Крюківщина, Гостомель, Горенка, Ірпінь, Коцюбинське, Хотів, Боярка, Гатне, Чабани, Новосілки.