Українець, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", залишив Польщу – ЗМІ

Українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покину польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт. ﻿Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Як відзначає видання, генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель хотів заарештувати підозрюваного, якого звуть Володимиром, у Польщі, де той проживав. Однак, судячи з усього, йому вдалося втекти.

За інформацією видання, Володимир, найімовірніше, покинув Польщу: у колах безпеки кажуть, що він, можливо, був попереджений про наміри його арештувати.

За словами німецької сторони, Варшава завжди виявляла дуже мало інтересу до розкриття підриву газогону, що проходить між Росією і Німеччиною. Польські посадовці публічно ставили під сумнів версії, які вели до Польщі.

Раніше у середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт в надії, що Володимира заарештують, але цього досі не відбулося.

Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".