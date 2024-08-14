Овочі та яйця різко подешевшали, цукор подорожчав: як змінилися ціни

В Україні спостерігається падіння цін на овочі нового врожаю та яйця. Водночас цукор улітку традиційно дорожчає, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у липні 2024 року середні ціни на яйця впали на 11,2% - до 29,3 гривень за десяток.

Цибуля подешевшала на 39,2% до 14,8 гривень за кілограм, буряк - на 38,3% до 20,3 гривень за кілограм, морква - на 24,8% до 22,4 гривень за кілограм, картопля - на 29, 3% - до 20,1 гривень за кілограм.

При цьому капуста подорожчала на 13% до 12,75 гривень за кілограм.

Цукор подорожчав за липень на 12% до 34,8 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у липні 2024 року:

горілка подешевшала на 0,3% до 115,1 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 0,8% до 112,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 2,0% - 32,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 2,0% - до 107,0 гривень за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція в Україні у липні у річному вимірі прискорилася до 5,4%, незважаючи на те, що місячна інфляція була на рівні 0%.

Згідно з прогнозом Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", найближчими місяцями очікується подальше зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції врожаю.