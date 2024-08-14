Ціни на нафту відновили зростання після падіння

Ціни на нафту підвищуються у середу після двовідсоткового падіння за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

Підтримку ринку надали дані Американського інституту нафти (API) про суттєве зниження запасів нафти у США. За оцінками API, минулого тижня резерви скоротилися на 5,205 млн барелів.

Офіційні дані про запаси енергоносіїв у Штатах буде опубліковано у середу о 17:30 за київським часом.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 за київським часом становить $81,14 за барель, що на $0,45 (0,56%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти здешевшали на $1,61 (2%), до $80,69 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,5 (0,64%), до $78,85 за барель. За підсумками попередньої сесії, вартість цих контрактів опустилася на $1,71 (2,1%), до $78,35 за барель.

Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) загалом підтвердило прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2024 рік на рівні 970 тис. барелів на добу (б/д). Місяцем раніше воно очікувало підвищення на 974 тис. б/д.

Такий прогноз МЕА означає суттєве уповільнення темпів збільшення попиту порівняно з попереднім роком, коли вони перевищили 2 млн б/д. Це значною мірою пов'язане з очікуваннями ослаблення зростання споживання нафти в Китаї.

Напередодні ОПЕК трохи знизила прогнози зростання попиту на сировину у 2024-2025 роках, зазначивши спад в економіці КНР.