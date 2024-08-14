Польська економіка показала найкраще зростання за сім кварталів – Bloomberg

Економіка Польщі зросла на 3,2% у річному вираженні у другому кварталі 2024 року, що є найвищим показником з третього кварталу 2022 року та вище за прогнози аналітиків (2,7%). Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на опубліковані офіційні дані, повідомляє Ліга.Фінанси.

У першому кварталі зростання ВВП Польщі склало 2%.

Підйом польської економіки у другому кварталі забезпечило зростання споживчих витрат, особливо у сфері послуг. Стримують економічне зростання уповільнення промислової активності та проблеми експортерів, зазначив напередодні публікації даних міністр фінансів Анджей Доманський.

Як зазначають в агентстві, високі показники економічного зростання знизять тиск на центральний банк, який критикував прем'єр-міністр Дональд Туск за "обмежувальну, агресивну" грошово-кредитну політику, яка стримує економічний розвиток.

Голова центрального банку Адам Глапінський минулого місяця заявив, що пом'якшення може бути відкладене до 2026 року і до цього періоду ставки не змінюватимуться, щоб тримати інфляцію під контролем.

Інфляція більшу частину цього року перебувала у цільовому діапазоні центрального банку, але прискорилася у липні до 4,2% – найвищого показника з грудня минулого року. Два попередні місяці інфляція трималася на рівні 2,5-2,6% відповідно.