У Києві зростає захворюваність на COVID-19: за тиждень більше 1 200 випадків

У Києві фіксують суттєве зростання захворюваності на COVID-19. Якщо в червні було зафіксовано 199 випадків, то в липні - на початку серпня вже 1 660, а за другий тиждень серпня кількість хворих досягла 1 283, з них 174 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За її словами, кількість госпіталізацій також зростає, включаючи пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Гінзбург зазначила, що більшість випадків протікають без значних ускладнень, але це може бути небезпечно, оскільки люди часто не сприймають симптоми серйозно і продовжують поширювати вірус.

"Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", - заявила вона.

Директорка закликала мешканців Києва відповідально ставитися до свого здоров’я, користуватися масками, антисептиками, уникати місць скупчення людей і залишатися вдома при перших ознаках хвороби.

Вона підкреслила важливість своєчасного тестування і звернення до лікаря для запобігання ускладненням та зменшення ризику поширення вірусу.

COVID-19 в Україні

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що у липні захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася вшестеро. Зокрема, у червні було зареєстровано близько 2 тисяч випадків, а в липні ця кількість зросла до майже 12 тисяч.

Крім того, МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Відтепер для більшості населення достатньо однієї дози вакцини, в той час, як людям з груп ризику рекомендується ревакцинація через 6-12 місяців.