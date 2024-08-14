Україна здійснила наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерела

Україна здійснила наймасштабнішу атаку на аеродроми Росії за час війни. Під ударом опинилися летовища "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіли співрозмовники виданню, далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

"Гучна ніч" сьогодні була на летовищах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах" , – пише видання.

Тим часом так звані російські воєнкори в соцмережах вже жаліються, що удар був результативним, і що російська ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві Телеграм-канали пишуть про 10 вибухів на аеродромі "Саваслейка", звідки регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.